ChatGPT zapamięta kim jesteś i jak ma do ciebie mówić. Opcja z Plusa trafia do wszystkich

Każdy, kto stale korzysta z ChatGPT, spotkał się z jednym zasadniczym problemem: chatbot nie pamięta, kim jest rozmówca. O ile osoby rozmawiające z chatbotem OpenAI dla rozrywki lub raz na jakiś czas nie widzą tego w kategorii problemu - zwłaszcza, że chatbot ma krótką "pamięć" w ramach jednej rozmowy, to osoby rozmawiające z nim stale, na przykład w celach zawodowych są stale poirytowane.



Jednak jest na to remedium - i to dostępne dla wszystkich użytkowników.