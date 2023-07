ChatGPT na Androida. Oto jak zdobyć aplikację

Osoby zainteresowane aplikacją ChatGPT dla systemu Android mogą kliknąć w powyższe łącze do Sklepu Play i ustawić automatyczne pobranie aplikacji, gdy ta zostanie upubliczniona. Dokładna data premiery nie jest znana, OpenAI uściśla tylko do przyszłego tygodnia. Nie rozwodzi się też za bardzo na temat samej aplikacji, ale należy założyć, że będzie ona bardzo podobna do tej na iPhone’a.