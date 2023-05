Z usługi ChatGPT na iPhone’ach można korzystać bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Dla wygody witrynę da się też przypiąć do pulpitu, ale nie działa ona niestety w trybie PWA (Progressive Web App). Oznacza to, że po kliknięciu ikonki ma widoku przypominającego apkę natywną. To jedynie skrót, który otwiera stronę OpenAI w Safari, która niestety nie działa idealnie.



Jeśli ktoś chciał korzystać z modeli GPT-3.5 i GPT-4 w ramach aplikacji, to mógł to zrobić, ale wymagało to pobrania jednej z aplikacji firm trzecich i szeregu innych działań, w tym wygenerowania API Key. Do tego dochodzą cykliczne opłaty, których wysokość zależy od wybranego modelu językowego oraz tego, jak często korzysta się z usługi i jak bardzo skomplikowane polecenia wydaje.