Zainstalowałem na iPhone'a aplikacje spoza App Store. Oto, co się stało

Aplikacja webowa, tak jak strona internetowa, nie zważa na system operacyjny, na jakim jest uruchomiona. To oznacza, że programista może napisać jedną aplikację, a ta zadziała na iPhone, MacBooku, komputerze z Windowsem, czy na tablecie z Androidem, czy na czymkolwiek, co ma zintegrowaną w miarę nowoczesną przeglądarkę internetową. Nie musi pisać wielu osobnych programów - a jeden. Co najwyżej w kilku wariantach czy widokach, by dopasować aplikację do estetycznej specyfiki danej platformy. To ogromna oszczędność czasu i pieniędzy dla programisty, który może go przeznaczyć na usprawnianie swojego dzieła, zamiast na przenoszenie go na kilka różnych systemów i serwisowanie go na każdym z nich.