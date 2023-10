Powstaje jednostka specjalna. Ma chronić ludzi przed zagładą z rąk maszyn

26 października organizacja odpowiedzialna za m.in. ChatGPT, GPT-4 i DALL-E 3, ogłosiła powołanie zespołu o wdzięcznej nazwie "Preparedness" ("Gotowość"), którego szefem będzie profesor Aleksander Mądry, dyrektor Centrum Wdrażalnego Uczenia Maszynowego na Massachusetts Institute of Technology. Do głównych obowiązków szefa Preparedness będzie należeć m.in. śledzenie, prognozowanie i ochrona przed zagrożeniami ze strony przyszłych systemów sztucznej inteligencji, począwszy od ich zdolności do przekonywania i oszukiwania ludzi (jak w przypadku phishingu), a skończywszy na ich możliwościach generowania złośliwego kodu.