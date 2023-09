Już wkrótce na Spotify posłuchasz podcastów z całego świata w swoim języku. Głos się nie zmieni

Naturalne jest, że jako Polacy z powodzeniem możemy cieszyć podcastami w języku polskim. Spora część z nas posługuje się w stopniu komunikatywnym drugim językiem, co otwiera możliwość słuchania podcastów w kolejnym języku, a nieliczni znają także drugi język obcy. W większości przypadków biblioteka podcastów Spotify (czy podcastów jako takich) kończy się właśnie na dwóch lub trzech językach.



Spotify ma ambitny plan, aby to zmienić. Popularna platforma streamingowa nawiązała współpracę z OpenAI w celu opracowania technologii, która nie tylko przetłumaczy podcasty na znany dla słuchacza język, ale i wygenerowanie głosu, który go odczyta. Co ważniejsze, głos nie będzie lektorem, a głosem wygenerowanym na podstawie głosu podcastera.