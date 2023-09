Tyle ma kosztować Spotify HiFi. Zapłacisz?

Użytkownik Reddita twierdzi, że nowy plan Spotify Supremium ma kosztować 19,99 dolarów (ok. 86 zł), chociaż zaznacza, że może się to jeszcze zmienić. Oczywiście jest to cena dla USA i jak wiadomo, kwota 11 dolarów miesięcznie, którą płacą na tamtym rynku, nie pokrywa się z naszymi 20 zł za ten plan. To mogłoby sugerować, że jeśli kwota HiFi jest 2 razy wyższa od Spotify Premium Individual, to u nas subskrypcja mogłaby kosztować ok. 40 zł. Trudno w to uwierzyć.