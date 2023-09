Lubisz szum morza lub dźwięk odkurzacza? Raczej już ich nie posłuchasz

By nie zakłócać aury podcastu, Todd Moore ustawia reklamy w nagraniach jedynie na początku Tmsoft's White Noise Sleep Sounds. Za każde tysiąc odtworzeń reklam otrzymuje 12,25 dolara, co przekłada się na dzienny zysk 612,50 dol. i miesięczny 18375 dol. (ok. 76439 zł). Moore nagrania publikuje także w serwisie YouTube, co przynosi mu kolejne dochody.