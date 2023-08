Polacy stworzyli pouczający kalkulator. Obliczysz, ile artyści zarabiają dzięki tobie

Fakt, że platformy streamingowe wypłacają artystom grosze, jest bardziej świadomym słuchaczom raczej znany. Sęk w tym, że dokładnie nie wiedzieliśmy, ile z naszych odsłuchów trafia do kieszeni. W tekstach czy wypowiedziach samych przedstawicieli firm pojawiały się szacunkowe liczby – np. takie, że w Spotify stawka za odtworzenie piosenki wynosi około od 0,006 do 0,0084 dol. – ale wciąż daleko nam było do transparentności.