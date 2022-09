Ciemna strona winylowego boomu. Małe sklepy odchodzą, a to one są najważniejsze

Paradoksalnie o zamknięciu zdecydował fakt za dużej sprzedaży. Prowadzenie tego sklepu w tej formule z VATem (a to wydaje się nie do przeskoczenia) jest w praktyce niemożliwe. OK, nie znam się, ale jak słyszę o inwentaryzacji wszystkiego co zgromadziłem (często to rzeczy praktycznie bez wartości, ale szkoda wyrzucić, bo ktoś już to kiedyś z hasioka uratował i rozdaje to na jakieś warsztaty malarskie, wystrój, itp.) to jest to totalny bezsens. Podejrzewam, że będzie wszystkiego razem z magazynem kilkadziesiąt tysięcy. Kiedy to liczyć i po co? (…) Jak słyszę, że te używane i zakupione na giełdach płyty musiałbym sztucznymi umowami kupna sprzedaży tu księgować (VAT marza), to mi się to wydaje chore i na pewno nie będę w tym uczestniczył