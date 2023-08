Wchodzisz na Netfliksa, a to nie on. Uwaga, oszuści podszywają się pod serwisy streamingowe

Oszuści tworzą domeny stron internetowych przypominające nazwą oryginały, co jest już oklepanym sposobem na wyłudzenie loginów, adresów e-mail czy nawet danych kart płatniczych. O ile dla osób zaznajomionych z cyberbezpieczeństwem to nie powinno stanowić większego zagrożenia, to problem rodzi się w przypadku dzieci i starszych, którzy nie do końca mają świadomość zagrożeń.