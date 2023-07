Nie będziesz musiał klikać, żeby zobaczyć. Google zainspirował się Safari i wdraża dobrą funkcję

Możliwość podejrzenia, co kryje się na określonej stronie internetowej bez wchodzenia bezpośrednio do witryny, wydaje się naprawdę przydatne. Szczególnie w momencie, gdy czegoś szukamy w sieci i eksplorujemy dosłownie każde możliwe źródło. Szybki podgląd z pewnością w takiej sytuacji by bardzo pomógł.