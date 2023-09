Spotify jak janusz biznesu. Za płatną subskrypcją chowa to, co wszędzie jest za darmo

Użytkownicy darmowej wersji Spotify zaczęli zgłaszać, że platforma uniemożliwia im podgląd tekstów aktualnie odtwarzanych piosenek. Zamiast tego wyświetlane jest im powiadomienie "Ciesz się tekstem [piosenki] na Spotify Premium" wraz z linkiem do rejestracji w serwisie. Dotychczas kliknięcie ikony — niezależnie od statusu użytkownika — wyświetlało teksty, które dostarcza serwis Musicxmatch.



Oczywiście wywołało to niezadowolenie użytkowników. Nie tylko ze względu na fakt, że zabrano im opcję dostępną za darmo, ale i fakt, że... teksty piosenek są dostępne po wyszukaniu w dowolnej wyszukiwarce internetowej. Sam serwis Musicxmatch nie wymaga rejestracji, by owe teksty przeczytać.