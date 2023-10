Przekonali bota, że palenie jest zdrowe. Tak oszukują SI, żeby ominąć zabezpieczenia

Na zakończenie, mała ciekawostka - moja ulubiona wpadka, sprzed niemal roku i modelu DALL-E 2 i nie jest jakkolwiek związana z prompt engineeringiem. W listopadzie 2022 roku użytkownik subforum serwisu Reddit /r/dalle2, opublikował ilustrację wygenerowaną z promptu "A cook wearing a t-shirt that says "It is cooking o'clock." while drinking a coke", który znaczy "Kucharz ubrany w koszulkę z napisem "It is cooking o'clock." [czas na gotowanie] i popijający colę". AI podłożyła się, bowiem angielskie słowo "cock" na koszulce to wulgarne określenie męskiego przyrodzenia.