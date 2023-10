Monopol Microsoftu na szczęście nam nie grozi. Ale grozi nam coś innego

To sukces bardzo trudny do powtórzenia, z przyczyn czysto prozaicznych. By móc wykonać tak szybki skok w rozwoju IT trzeba dysponować unikalnymi zasobami. Począwszy od ogromnych zapasów kapitałowych i stałego bardzo wysokiego przychodu, przez dostęp do rozproszonych chmurowych zasobów obliczeniowych na największą możliwą skalę aż po partnerów i klientów gotowych do transformacji na nowy model cyfrowych usług. Już same zapasy gotówki i zasoby chmurowe eliminują prawie wszystkie podmioty na świecie. To korporacja, która właśnie kupiła Activision Blizzard King i poczuła to w relatywnie minimalnym stopniu - o takim kapitale mowa.