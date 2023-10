Mówią, że mało kto używa Windowsa 11. To patrzcie na to

Jak wynika z wewnętrznych raportów Microsoftu, które przekazał Zac Bowden z Windows Central, Windows 11 jest zainstalowany na ponad 400 mln aktywnych urządzeń z całego świata. Jednocześnie przewidywania co do popularności systemu sugerują, że do 2024 roku liczba ma wzrosnąć do 500 milionów - po trzech latach od jego debiutu.