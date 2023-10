Windows 11 ma już dwa lata, ale to Windows 10 wciąż jest górą

Czy ktoś powinien się dziwić tym wynikiem? Zdecydowanie nie, patrząc na to, że Windows 11 nie został najlepiej odebrany i wielu osobom nie podoba się przeprojektowane menu start, czy po prostu nowocześniejsza oprawa graficzna. Oczywiście duży wpływ na niższą popularność ma fakt, że do „jedenastki” potrzeba modułu TPM oraz zgodnego procesora. Windows 10 w wersji 22H2 w dalszym ciągu jest wspierany i nie zmieni się to przez następne dwa lata, do 14 października 2025 roku, mimo że nie zyska już większych aktualizacji.