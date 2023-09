Microsoft wyciąga wtyczkę. Nie aktywujesz Windowsa 11 przy pomocy starych kluczy

Obecnie nie jest do końca wiadomo, kiedy Microsoft usunie możliwość zainstalowania Windows 11 przy pomocy klucza produktowego „siódemki” lub „ósemki” w stabilnych wydaniach najnowszego systemu operacyjnego. Oczywiście warto zaznaczyć, że chodzi to o nowe ulepszenia, czyli jeśli już raz klucz z tych starszych systemów został użyty do aktywacji Windowsa 10 lub 11, to w dalszym ciągu wykorzystamy te klucze do aktywacji „jedenastki”.