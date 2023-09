Windows 10 wiecznie żywy. System z nową funkcją z Windowsa 11

Mimo że to właśnie uwaga Microsoftu jest w głównej mierze skupiona na Windows 11, to takie małe rzeczy jak wprowadzenie funkcji z Windows 11 do Windows 10 potwierdzają, że system jest wciąż żywy. Nie każdy bowiem dysponuje sprzętem spełniającym wymagania nowego systemu - m.in. posiadacze pierwszej generacji procesorów AMD Ryzen, czy użytkownicy układów Intel Core 7. generacji. Oni, dopóki nie wymienią sprzętu na nowszy, mogą zaczerpnąć chociaż ułamek tego, co oferuje Windows 11. Mała zmiana, a jak cieszy (chociaż na pewno nie wszystkich).