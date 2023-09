Microsoft bierze na siebie wszystkie pozwy za sztuczną inteligencję. "Nasza nie kradnie"

To podwójny problem. Po pierwsze, jeżeli giganci IT faktycznie poszli na skróty i zaoszczędzili na badaniach, kradnąc cudze dane szkoleniowe, to samo to może oznaczać problemy prawne operatorów usług GAI i związane z tym zmiany w ich działaniu. Po drugie, GAI wyszkolona na nielegalnie pozyskanych danych teoretycznie może wygenerować treść chronioną prawnie, do której użytkownik GAI nie ma praw czy licencji.