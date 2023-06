ChatGPT to złodziej? OpenAI i Microsoftowi grozi gigantyczna kara

ChatGPT i Bing Czat to usługi wykorzystujące model językowy GPT od OpenAI. To właśnie za jego sprawą oba czatboty sprawiają wrażenie superinteligentnych i wszechwiedzących. Ów GPT nie jest jednak żadną czarną magią czy algorytmem pozyskanym od kosmitów. To model SI, który powstał za sprawą analizy i przetworzenia ogromnej, niewyobrażalnej ilości danych. Tyle że przecież nie ma czegoś takiego, jak darmowe dane. Skąd je pozyskał OpenAI?