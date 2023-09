Stworzyli robo-psa, który rozumie, co ma robić. Możesz powiedzieć, że podłoga to lawa

Według naukowców pomyślne wykonanie podstawowego polecenia, takiego jak "idź do przodu", nie jest aż tak zaawansowane. Ich zdaniem bardziej interesująca jest zdolność SayTap do "przetwarzania nieustrukturyzowanych i niejasnych instrukcji". Dostarczając modelowi krótką wskazówkę, naukowcy byli w stanie z powodzeniem sprawić, by robo-pies podskakiwał w reakcji na "idziemy na piknik". W innym teście pies-robot zaczął biec po tym, jak nadzorujący go inżynier powiedział mu, by "zachowywał się tak, jakby ziemia była bardzo gorąca". W prawdopodobnie najzabawniejszym przykładzie, pies nawet powoli cofnął się po tym, jak kazano mu uciec przed wiewiórką.