Think Different. Apple wydaje fortunę, by jego Siri była lepsza od ChatGPT

Zauważenie, że ChatGPT to rewolucja, to powtórzony już do znudzenia truizm. Technologia generatywnej sztucznej inteligencji trafia do coraz większej liczby branż i aplikacji, dawno już wykraczając poza ramy wyszukiwarki czy generatora obrazów. Awangardą tej rewolucji jest sponsorowana przez Microsoft firma OpenAI. Meta i Google nie są jednak daleko w tyle. A co z Apple?



Z rzeczy na pewno to wiemy, że Apple również prowadził badania nad Dużymi Modelami Językowymi, na których opierają się rozwiązania generatywnej sztucznej inteligencji (GAI) - choć do czasu eksplozji popularności ChatGPT na dużo mniejszą skalę niż OpenAI. Jak wynika z informacji zdobytych przez The Information, Apple poważnie traktuje rozkwit tej nowej technologii. I wydaje kosmiczne pieniądze, by nadrobić zaległości. Co to znaczy kosmiczne? Według wskazanego reportażu, firma wydaje na ten cel miliony dolarów... dziennie.