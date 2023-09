Paint wchodzi w 2023 rok. Umożliwi to, co inni mają od dawna

Jest to mała-duża funkcja, której z pewności brakowało - w systemie macOS jest to wbudowane, więc można rzucić stwierdzeniem, że Microsoft trochę nadgonił konkurencję. Niemniej jednak przyda się i to bardzo. Sam często korzystam z Painta do prostych zadań - takich jak przycinanie, czy zmiana rozmiaru obrazu, a teraz będę mógł jeszcze wycinać tło, nie korzystając z aplikacji firm trzecich.