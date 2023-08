Windows dostanie nowe świetne funkcje. Haczyk? Musisz mieć odpowiedni procesor

Jak wynika z informacji Windows Central, wszystkie powyższe nowości to na razie eksperymenty. Microsoft nie zdecydował czy i które funkcje trafią do użytkowników końcowych, póki co eksplorując możliwości nowych procesorów na wewnętrzne potrzeby. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by praca ta ostatecznie miała trafić do kosza. Zwłaszcza, że jej owoce wydają się dość potrzebne.