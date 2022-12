Koniec. Windows 7 i Windows 8 bez bezpiecznej przeglądarki internetowej

Użytkownicy Windowsów starszej generacji mogą dokonać aktualizacji do Windowsa 10 22H2 (do pobrania stąd) lub Windowsa 11 22H2 (do pobrania stąd). Witryna Microsoftu, a następnie sam instalator systemu przeprowadzą użytkownika za rączkę przez proces aktualizacji. To łatwe, ale na wszelki wypadek Spider’s Web przygotował szczegółowy poradnik. O konieczności aktualizacji mówi się jednak nie od dziś, co oznacza, że jeżeli ktoś nadal używa Windowsa 7, to na nowszego Windowsa z jakiegoś względu przejść nie może bądź nie chce. Prawdopodobnie z uwagi na posiadanie zbyt starego, niezgodnego z nowszym systemem komputera.