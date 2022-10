To najpopularniejsza przeglądarka. Jest pełna luk bezpieczeństwa

Czy to oznacza, że nie należy używać Chrome’a z uwagi na bezpieczeństwo danych? Nie do końca. Google szybko łata swój produkt i podchodzi do niego bardzo odpowiedzialnie. Nie zmienia to jednak faktu, że niszowe przeglądarki są również bezpieczne. A z uwagi na wspomnianą niszowość i czego dowodzą dane: luk bezpieczeństwa wykrywanych jest w nich znacznie mniej, a więc jest i znacznie mniej okazji na padnięcie ofiarą cyberprzestępców.