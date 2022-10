Rząd chce zajrzeć do skrzynek e-mail Polaków. Nie czekaj, załóż pocztę w bezpiecznym miejscu

Co wówczas trafiło w ręce służb? Jedynie metadane, a nie treść samych wiadomości, które były zgodnie z obietnicą zaszyfrowane. Tyle że to, co ProtonMail przekazał, i tak wystarczyło do zatrzymania. Aktywiści zaznaczali, że przesłanka o ekstremalnej sytuacji kryminalnej nie została wówczas spełniona, a mimo to dostawca poczty musiał współpracować ze służbami.