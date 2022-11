Unia przygląda się Microsoft Teams. Za darmo to zbyt dobra cena

Microsoft Teams stał się kolejnym z elementów pakietu Microsoft 365. To oznaczało, że jeżeli jakaś firma licencjonuje Microsoft 365 na potrzeby Excela, Outlooka, Exchange’a czy innych niemalże biurowych standardów, otrzymuje dostęp do Teams bez dalszych opłat. Tym samym tracąc jakąkolwiek motywację do kupowania Slack Premium dla Firm. Nawet jeśli Teams są nieco gorsze od Slacka, to są za darmo. Bo przytłaczająca większość firm z Microsoft 365 już korzysta i za to płaci.