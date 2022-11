Microsoft się przyznał: PlayStation ma dużo lepsze gry od Xboxa

- Sony ma większą liczbę gier na wyłączność niż Microsoft, wiele z nich jest lepszej jakości i należy do światowych bestsellerów. Dodatkowo, Sony podpisuje umowy z niezależnymi wydawcami, by ci nie publikowali gier na Xboxa. (…) PlayStation jest wielkości Activision Blizzard i trzy razy większe od Xbox Game Studios i Zenimax łącznie. Odpowiada za takie gry, jak God of War, The Last of Us, Marvel’s SpiderMan, Uncharted, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, i Days Gone. Niedawno też przejął Destiny 2, ma mniejszościowe udziały w Epic Games (…). Na PlayStation w 2021 r. wydało 280 gier na wyłączność, pięciokrotnie więcej niż na Xboxa - jak zeznaje Microsoft.