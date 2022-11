Diabeł umarł z nudów, horror nie straszy. The Devil in Me - recenzja

Jako miłośnik horroru, każdą premierę nowej odsłony The Dark Pictures Anthology traktuję jak małe święto. Niestety, gra The Devil in Me to zdecydowanie najsłabsza część cyklu grozy. Duża w tym zasługa wybranego straszydła, które kompletnie nie straszy. To trochę jak gra wyścigowa w której samochód nie jeździ. Do teraz boli mnie, jak bardzo nijaki okazał się antagonista, bo pozostałe elementy zdają egzamin.