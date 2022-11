Wiedźmin 3 odświeżony! Są trzy powody, by wrócić do gry

Do wersji PC dodany też zostanie nowy tryb kamery, który umieści ją bliżej Geralta. Kamerę przy tym będzie można dostosowywać do sytuacji, w tym do standardowej eksploracji, do walki, czy do jazdy na Płotce. Posiadacze nowoczesnych kart graficznych będą teraz dodatkowo mogli włączyć symulację śledzenia promieni (ray tracing) dla oświetlenia i cieniowania. Dodany też zostanie tryb graficzny Ultra, dodający ponad to więcej szczegółów do elementów otoczenia i postaci trzecioplanowych.