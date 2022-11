W Wiedźmina 3 w wersji na nowe konsole zagramy jeszcze w tym roku. Jest data premiery

A czego możemy się spodziewać po Wiedźminie 3, i czy naprawdę będzie to najlepsza możliwa wersja gry? Zdecydowanie nie, co udowadniają mody do pecetowej wersji tego tytułu. Modderzy chętnie chwalą się nagraniami, na których Wiedźmin 3 działa w 8K, z pełnym śledzeniem promieni, do tego z ekstremalnie podbitymi teksturami i poprawionym cieniowaniem. W takiej wersji wręcz trudno uwierzyć, że gra ma już na karku siedem lat. Takie możliwości na konsolach bieżącej generacji nie będą możliwe, ale to i tak nie będzie wymówką, by ominąć poprawioną wersję gry. Tym bardziej że będzie udostępniona za darmo.