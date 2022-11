Chiny rozwiązały problem uzależnienia od gier. "70 procent nieletnich gra poniżej 3 godzin tygodniowo"

Jak informuje brytyjski Financial Times, zgodnie z raportem chińskiego komitetu do spraw branży gier, dzięki restrykcyjnym regulacjom definiującym, w jaki sposób oraz jak długo osoby poniżej 18 roku życia mogą grać w gry, rząd w Pekinie osiągnął zakładany cel. Według raportu opublikowanego we wtorek, 70 procent niepełnoletnich grało w gry nie więcej niż przez 3 godziny tygodniowo. "Problem uzależnienia młodych ludzi od gier został w zasadzie rozwiązany"- cytuje raport Financial Times.