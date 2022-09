Mówiłem, że tak będzie. Chińczycy kupują znanego twórcę gier z Europy

NetEase to druga co do wielkości firma produkująca oraz wydająca gry wideo w Chińskiej Republice Ludowej. Korporacja zatrudnia prawie 20 000 osób na całym świecie, a jej roczne dochody to ponad 20 miliardów złotych. Jak inne technologiczne molochy Państwa Środka, również NetEase ściśle współpracuje z komunistycznym rządem, inkorporując do swoich gier systemy śledzące oraz monitorujące użytkowników: ich wiek, liczbę godzin przed ekranem czy wykonane transakcje.