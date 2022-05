Przypomnijmy - w ubiegłym roku Centralny Rząd Ludowy ograniczył możliwość grania nieletnim do trzech godzin tygodniowo. Co więcej, wezwano na dywanik producentów gier i ustanowiono prawo, w ramach którego firmy miały skupiać się na rozwoju i innowacjach, zamiast wyłącznie na wzroście i zarobkach. Innymi słowy, miały przestać konstruować gry w taki sposób, by uzależniały graczy, a w efekcie generowały większe zyski.