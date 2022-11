Black Friday już na PlayStation. Hity Sony tańsze o 75% - nasz wybór gier

The Last of Us Part II (PS4) kosztuje teraz zaledwie 42 złote, ponieważ tytuł objęto potężnym, 75 proc. rabatem. W tej cenie po prostu nie wypada nie kupić takiej produkcji. Świetną okazją jest także Marvel's Spider-Man: Miles Morales tańszy o połowę, za 130 zł. Ten samodzielny dodatek jest znacznie lepszy od podstawowej wersji, zachwycając nie tylko akcją, ale również narracją. Powalające wizualnie Demon's Souls dla PS5 także jest tańsze o połowę, kosztując 170 zł.