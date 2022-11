Oto najlepsze promocje gier na Black Week. Ceny spadły nawet o 90 proc., jest w czym wybierać

Od 17 października promocja wystartowała w cyfrowym eShopie dla konsoli Nintendo Switch. Szczególną popularnością wśród graczy cieszy się rewelacyjne Metroid Dead, teraz tańsze o 33 proc. Bardzo dobrą okazją jest zgarnięcie baśniowego Ori and the Will of the Wisps za 41 złotych, korzystając z rabatu wynoszącego 66 proc. Tytuł nigdy nie był tańszy. Unikalne Disco Elisium za 72 złote to także niezła okazja.