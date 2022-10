Mimo to nie mogę powiedzieć, bym przy Gotham Knights bawił się źle. Pogodziłem się z tym, że to gra dla młodszego odbiorcy: bardziej nastolatka grającego dziś w Fortnite'a, niż starego chłopa jak ja, który do dziś zachwyca się filmowym Mrocznym Rycerzem. Z pewnością po przejściu fabuły zostawię ją na dysku swojej konsoli, by od czasu do czasu wyskoczyć na pół godzinki na patrol.