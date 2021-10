Formuła jest niemalże ta sama, co w ostatniej grze o tej grupie. Mimo to nowy tytuł z poprzednikiem, czyli Marvel's Guardians of the Galaxy (2017), nie ma formalnie związku. Poprzednia gra wydawana była w odcinkach powstała nakładem studia Telltale, które słynęło z taśmowej produkcji przygodówek z iluzją wpływu na fabułę. Marvel's Guardians of the Galaxy (2021) to z kolei takie Life is Strange, ale w kosmosie. Czuć to już od pierwszej sceny, w której poznajemy 13-letniego Petera.