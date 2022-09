Google i Meta powinny zapłacić rachunki za internet. Operatorzy domagają pokrycia kosztów

Spór na razie nie jest oficjalnie rozpoznany przez władze unijne w tym znaczeniu, że nie idą za nim żadne formalne procedowania. To jednak może się zmienić w nieodległej przyszłości. Argumenty obu stron brzmią zasadnie, choć na dziś nie istnieje wolnorynkowa gospodarka, w której giganci IT byliby prawnie zobligowani do partycypacji w kosztach rozbudowy infrastruktury. To pozwala przypuszczać, że ostatecznie skargi operatorów nie przyniosą zamierzonego efektu. To jednak na dziś wyłącznie gdybanie.