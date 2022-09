Elon Musk ratuje już nie tylko Ukraińców. Internet ze Starlinków pomoże Irankom walczącym o wolność

Opresyjne władze w Iranie odcięły obywateli od internetu, by ci nie dowiadywali się o zbrodniach popełnianych w tej chwili w tym kraju. Elon Musk tylko czekał na pozwolenie władz amerykańskich, by wkroczyć do akcji. Starlink jest już oficjalnie dostępny w Iranie. Choć póki co próżno tam szukać biura sprzedaży SpaceX.