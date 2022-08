Elon Musk obniża Polakom ceny za internet. Abonament na Starlinki niższy o połowę

SpaceX zdecydowało się obniżyć ceny za usługę Starlink na polskim rynku, i to nie symbolicznie. Od dziś miesięczny abonament za internet wynosić będzie 230 zł, zamiast tak jak do tej pory 449 zł - co oznacza ponad 2600 zł oszczędności w skali roku. Nową stawkę abonamentową będą płacić nie tylko nowi klienci, ale również dotychczasowi (cennik zostanie zmieniony automatycznie). Zmniejszono też cenę za sprzęt do odbioru sygnału ze Starlink: z 2960 zł na 2300 zł.