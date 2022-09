Starlink trafił na wąskie gardło. Prędkość internetu z satelitów Elona Muska spada

Od ponad trzech lat orbita okołoziemska zasiedlana jest przez coraz większą liczbę satelitów. Znaczna większość z nich to satelity Starlink należące do pierwszej prawdziwej megakonstelacji satelitów. Ich głównym zadaniem jest dostarczanie szybkiego internetu w każde miejsce na powierzchni Ziemi. Liczba satelitów bezustannie rośnie, liczba odbiorców nawet ją wyprzedza. To niestety stanowi pewien problem.