Starlink w Polsce. Znamy ceny dostępu do Internetu od Elona Muska

7 interakcji

Można już zamawiać w ramach przedsprzedaży dostęp do Internetu realizowany satelitarnie przez firmę Starlink. Cena jest dość wysoka, choć parametry łącza – jak na formę połączenia – są bardzo przyzwoite.

SpaceX już dłuższy czas temu uruchomił możliwość rejestracji swojego zainteresowania dostępem do Internetu satelitarnego Starlink. Te osoby, które zapisały się do kolejki do przedsprzedaży, właśnie zaczęły otrzymywać mailing od dostawcy z informacją, że rzeczona przedsprzedaż ruszyła. Jak wynika z postów na redditcie, korespondencja jest wysyłana do użytkowników na całym świecie. W tym do Polski – wraz z lokalnymi cenami.

SpaceX Starlink w Polsce – przedsprzedaż. Ile kosztuje dostęp do Internetu od Elona Muska?

Szybki i docierający do nawet najodleglejszych zakątków Polski Internet tani, niestety, nie będzie. Sam sprzęt służący do odbioru sygnału kosztuje 2270 zł. W tej cenie nie zawierają się koszty dostawy sprzętu, za co trzeba zapłacić dodatkowe 276 zł. Elon Musk spełnił więc swoją obietnicę i ustalił te same ceny dla wszystkich regionów na świecie – ewentualne różnice wynikają wyłącznie z różnej stawki opodatkowania. Abonament miesięczny za dostęp do usługi to koszt 450 zł.

Jest to na swój sposób zarówno sprawiedliwe, choć nie należy zapominać, że przeciętny dochód na mieszkańca jest różny w zależności od kraju. Tym jednak SpaceX nie zamierza się przejmować i po prawdzie trudno się dziwić dostawcy.

Starlink, jak na Internet dostępny nawet na najtrudniejszym terenie, jest bardzo szybki.

Według zapewnień SpaceX, opóźnienia sieciowe w Starlinku są w zasadzie pomijalne i pozwalają na – tu cytat – zabawę w nawet najszybsze gry multiplayer. Przepływność łącza jest utrzymywana ponoć na poziomie wyższym niż 100 Mb/s, co pozwala bez problemu na korzystanie z usług VOD, nawet w jakości Ultra HD – z dużym zapasem możliwego transferu.

System ma docelowo składać się z około 12 tys. satelitów umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej. Pierwsze satelity zostały umieszczone na orbicie w maju ubiegłego roku. System ma być w pełni operacyjny dopiero w 2027 r.