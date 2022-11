Firefox ratunkiem dla użytkowników Windowsa 7

Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale Mozilla rozważa zmianę zdania i kontynuację obsługi systemów Windows 7 i Windows 8.1. Jak przyznaje, nie będzie to dla niej bardzo łatwe, bowiem testowanie przeglądarki na tych starszych systemach to dodatkowe obciążenie dla programistów i dodatkowe roboczogodziny. Mając jednak na uwadze nadal znaczną liczbę użytkowników Windowsa 7 decyzja o dalszym rozwoju Firefoxa na Windowsa 7 to niezupełnie koniec świata (kursywą zapisano cytaty z dyskusji deweloperów przeglądarki).