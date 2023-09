Nie ma już żadnych świętości. Copilot trafi nawet do wiersza poleceń w Terminalu. Zobacz jak

Wiersz poleceń to interfejs dostępny w niemal każdym mainstreamowym systemie operacyjnym (choć na urządzeniach mobilnych jest on najczęściej ukryty przed użytkownikiem). Jest programem, który pozwala użytkownikowi wykonywać różne zadania za pomocą poleceń tekstowych. Można go używać do zarządzania plikami, folderami, sieciami, systemem operacyjnym i innymi aspektami komputera.



Wiersz poleceń bywa również nazywany konsolą, terminalem, cmd lub shellem. Przydaje się przede wszystkim administratorom i programistom, którzy używają go do niestandardowych, nieprzewidzianych w graficznym interfejsie skomplikowanych poleceń. W Windowsie domyślną aplikacją do obsługi wiersza poleceń jest Windows Terminal.