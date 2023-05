Wiersz poleceń CMD - przydatne komendy. Zobacz, jak to zrobić

Wiersz polecenia pozwala na wykonywanie poleceń systemowych bez konieczności korzystania z interfejsu graficznego. Metoda ta drzewiej była bardzo popularna, ale dziś niemal wszystkie działania rozwiążemy za pomocą GUI (graficznego interfejsu użytkownika).



Wiersz polecenia jest wbudowany w każdy nowoczesny system Windows i nie trzeba go dodatkowo instalować. Wydawałoby się, że obecnie jest to opcja wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników, ale od czasu do czasu zdarza się, że trzeba tam zajrzeć - choćby po to, by rozwiązać problemy z systemem operacyjnym.