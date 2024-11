Elon Musk poprosił fanów o zdjęcia guzów, nowotworów i złamań

Jak się okazuje, treści publikowane na X to nie jedyne źródło danych, na jakich opiera się Grok. Tym oczywiście są sami użytkownicy i prowadzone przez nich konwersacje, jednak Grok uczy się także na... ich dokumentacji medycznej. Wszystko za sprawą Elona Muska, który poprzez swój profil w serwisie X zachęcał użytkowników mających dostęp do Groka do załączania do promptu (instrukcji tekstowej przesyłanej czatbotowi) dokumentacji medycznej - zdjęć rentgenowskich, zdjęć z tomografii komputerowej i innych zdjęć wykonywanych różnymi metodami wykorzystywanymi do diagnostyki obrazowej - by ten mógł zdiagnozować co im dolega.