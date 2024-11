Tego Simpsonowie nie przewidzieli. Elon Musk dołączy do amerykańskiego rządu

Praktycznie oficjalnie możemy mówić, że Elon Musk stanie się częścią amerykańskiego rządu. Choć Donald Trump deklaruje, że on oraz Vivek Ramaswamy będą pracować w DOGE nie dłużej niż do połowy 2026 roku, to przez ten czas mają wprowadzić zmiany w "federalnej biurokracji" i wyeliminować "marnotrawstwo i oszustwa".